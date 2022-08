Project S è il nuovo puzzle game multiplayer di Lunarch Studios

Il publisher Behaviour Interactive ha annunciato un nuovo puzzle game multiplayer in sviluppo presso Lunarch Studios dal nome in codice Project S.









Il gioco sarà ambientato in un vasto open world liberamente esplorabile e potrà contare su modalità di gioco in solitaria o multiplayer. Sarà dunque possibile affrontare il viaggio assieme ad altri giocatori, oppure godersi la risoluzione di enigmi da soli e in tutta tranquillità. Ogni area di questo mondo sospeso tra i cieli potrà contare su un ecosistema diverso e vari stili di architettura, il tutto per dare un senso di pace e fornire un’atmosfera serena per risolvere i puzzle, completare quest e andare alla ricerca di segreti.

Project S non ha ancora un titolo definitivo, ma sappiamo che sarà disponibile nel corso del 2023 su PC tramite Steam.