Meet Your Maker è il nuovo FPS sandbox degli autori di Dead by Daylight

Non solo Project S, il puzzle game di Lunarch Studios annunciato poche ore fa, nel futuro di Behaviour Interactive c’è anche Meet Your Maker. Gli autori di Dead by Daylight stanno lavorando a un particolare sparatutto in soggettiva che fonde azione adrenalinica e costruzione di basi.









Questo particolare FPS è ambientato in un a versione post-apocalittica della Terra. Qui vestiamo i panni di un custode della Chimera, un esperimento vivente creato come ultima risorsa per salvare la vita sulla Terra. Per continuare a vivere ed evolversi, la Chimera ha bisogno di materiale genetico puro, ed è qui che entriamo in gioco noi: non soltanto siamo chiamati ad armarci di tutto punto per andare alla ricerca del materiale genetico, ma dobbiamo anche costruire e fortificare avamposti labirintici per proteggere questa preziosissima risorsa dai nemici.

Meet Your Maker si articola così in due fasi: la prima chiede che il giocatore costruisca la propria base combinando trappole e guardie personalizzabili, lo scopo è chiaramente quello di impedire agli invasori di rubare il materiale genetico. La seconda, invece, vede il custode della Chimera invadere direttamente le costruzioni degli altri giocatori e provare a superare le insidie da loro predisposte. Natualmente le creazioni possono essere condivise con la community, che potrà valutarle e attribuire dei premi agli autori di determinati livelli, accrescendone la reputazione. Il gioco supporta anche una modalità cooperativa sia per quanto riguarda il base building che l’azione FPS vera e propria.

Meet Your Maker sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Inoltre, gli interessati possono iscriversi per avere una chance di accedere alla closed alpha che si terrà via Steam.