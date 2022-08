Dead Cells: arriva l'aggiornamento Enter the Panchaku

Pronti per un altro carico di novità su Dead Cells? Lo studio di sviluppo Motion Twin ha di recente rilasciato Enter the Panchaku, che porta a ben 30 il numero di aggiornamenti gratuiti usciti per il roguelite. Davvero una cifra invidiabile! Ecco un elenco rapido delle novità incluse, a proposito delle quali potete leggere nel dettaglio su Steam:

Panchaku e il nuovo outfit di Bobby “testa di fiamma”;

di Bobby “testa di fiamma”; Riequilibrio su armi e oggetti ;

; Rielaborazione del sistema dei leggendari ;

; Arma e vestito di Soul Knight ;

; Potrai accarezzare i tuoi animaletti da compagnia.

Inoltre Motion Twin ha annunciato che per celebrare l’uscita del trentesimo aggiornamento sta rilasciando 30 NFT che sbloccano contenuti esclusivi in Dead Cells. Data di arrivo: mai. Ci avevate creduto per un attimo, eh?