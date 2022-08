Arcane: Bridging the Rift è su YouTube

Arcane è una di quelle serie che si porta nel cuore facilmente, e se anche voi avete stretto un forte legame con essa sarete entusiasti di sapere che il primo episodio della docu-serie Bridging the Rift è da oggi disponibile su youTube.









Cinque episodi, trasmessi gratuitamente sul canale YouTube di League of Legends dal 4 agosto al 1° settembre ogni giovedì alle 17:00, sveleranno il “dietro le quinte” della serie: Riot Games e Fortiche Production ripercorreranno la storia di Arcane dal momento della sua nascita fino al lancio globale.

Con nove Annie Awards e la corsa per i premi Best Animated Program e Best Sound Editing agli Emmy Awards del prossimo settembre, le aspettative per la seconda stagione (che, per la sorpresa di esattamente nessuno, è già stata confermata) non possono che essere altissime. Nell’attesa, godiamoci i segreti che ci svelerà Arcane: Bridging the Rift.