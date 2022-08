Xbox Game Pass: Microsoft annuncia il piano famiglia

Dopo aver svelato i videogiochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass ad agosto, Microsoft ha annunciato in queste ore un nuovo piano famiglia del servizio in abbonamento che è già entrato nella fase di test in Colombia e Irlanda. Per il momento la preview è riservata ai soli residenti in questi due paesi che siano iscritti al programma Xbox Insider, ma nel prossimo futuro la compagnia ha intenzione di estendere questa nuova soluzione anche al resto del mondo.

Grazie a questo piano famiglia, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono invitare altri utenti e condividere con loro i benefici dell’abbonamento, così che fino a un massimo di quattro persone possano sfruttare la medesima sottoscrizione e avere a disposizione non soltanto un vasto catalogo di videogiochi, ma anche la possibilità di giocarci via cloud streaming.

Nessun dettaglio sui costi di questo nuovo piano, tuttavia Microsoft fa sapere che chi è già abbonato a Xbox Game Pass Ultimate potrà passare alla nuova sottoscrizione convertendo ogni mese rimasto in 18 giorni di abbonamento con piano famiglia, pertanto immaginiamo che il costo del nuovo abbonamento possa essere più alto.