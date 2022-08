QuakeCon: svelati dettagli e programma dell'edizione 2022

Quando mancano pochi giorni all’inizio del QuakeCon 2022, ecco che Bethesda svela tutti i dettagli e il programma completo della kermesse che si terrà ancora una volta in formato virtuale.

L’appuntamento è fissato alle 18:15 del 18 agosto con un breve preshow, dopodiché Marty Stratton di id Software darà il via alle danze con con un breve messaggio di benvenuto alle 19:00. Con l’inizio ufficiale della manifestazione, gli interessati potranno seguire varie dirette streaming dedicate ai giochi esistenti e di prossima uscita. Tra questi citiamo Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire: Tokyo, Quake e altro. Nel corso delle trasmissioni sono previsti interventi speciali da parte di sviluppatori e altre personalità.

Inoltre, ci saranno anche show dedicati alla community come Quiz-a-Thon Game Show, Cooking In-Game Recipes, Interactive Fundraising Shows, il Dirty Keyboard Contest, PC Building Guides e molto altro. Il programma completo del QuakeCon 2022 è consultabile sul sito ufficiale della kermesse.

Naturalmente non mancherà il consueto appuntamento con la Quake Pro League, che quest’anno culminerà con il Quake Pro League World Championship 2022, dal 18 al 20 agosto, trasmesso dallo studio PGL di Bucarest, in Romania. Tredici giocatori della Quake Pro League, insieme ad altri undici qualificati, si affronteranno in un girone a doppia eliminazione per il titolo di Campionato del Mondo.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta sul canale Twitch di Bethesda.