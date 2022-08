F1 22 introduce il cross-play, da oggi al via la beta pubblica

Electronic Arts e Codemasters hanno appena dato il via alla prima di due sessioni di beta pubblica utili a testare le funzionalità multiplayer cross-play di F1 22. Ciò permetterà agli sviluppatori di ottenere feedback importanti prima dell’integrazione ufficiale e definitiva che permetterà ai giocatori su diverse piattaforme di gareggiare tra loro.

Le prove si terranno dal 5 al 7 agosto e dal 12 al 14 dello stesso mese. I test coinvolgeranno sia la modalità Gara sociale che la Carriera a due giocatori.

“Il cross-play riunisce tutti i nostri giocatori e permette loro di stabilire chi è il miglior pilota su tutte le piattaforme“, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di F1 di Codemasters. “Il cross-play ci permette anche di creare migliori opportunità di matchmaking, in modo che i giocatori possano competere contro piloti rivali con caratteristiche simili“.

Una volta integrato ufficialmente in F1 22, il cross-play permetterà agli amici di incontrarsi indipendentemente dalla piattaforma. Sarà in ogni caso possibile disattivare tale funzione nel caso in cui si desideri competere solo contro avversari che giocano sulla medesima famiglia di dispositivi.

Nel frattempo vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato pubblicato un aggiornamento gratuito che ha introdotto il circuito di Portimão, mentre a settembre verrà aggiunto anche lo Shanghai International Circuit, anch’esso gratis.