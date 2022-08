Sherlock Holmes The Awakened è il nuovo gioco di Frogwares

Sherlock Holmes The Awakened: un’avventura immersa nell’oscurità dell’universo lovecraftiano in cui interpreterete un giovane Sherlock Holmes alle prese con un caso dalla complessità inaspettata. Al vostro fianco l’immancabile braccio destro John Watson.









La storia del gioco coincide con l’originale rilasciato nel 2006 proprio da Frogwares, che ha chiarito come il gioco vada considerato un sequel di Sherlock Holmes Chapter One. Il trailer svela come il remake sia stato completamente rivisto dal punto di vista grafico, oltre alle novità introdotte in termini di gameplay. Londra vittoriana, un reparto psichiatrico svizzero, il bayou di New Orleans e le Highlands scozzesi, sono quattro le ambientazioni che i protagonisti esploreranno nella ricerca di una soluzione al caso, legato ad una profezia che un culto di Chtulhu sta cercando di attuare.

Per il progetto è attualmente attiva una campagna di crowfunding su Kickstarter: per 29 giorni sarà ancora possibile effettuare donazioni al fondo che ha come obiettivo il raggiungimento dei 70.000 euro.