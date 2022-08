Call of Duty: Modern Warfare 2, ecco le date della beta multiplayer

Activision ha annunciato le date in cui si terrà la beta multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, il prossimo sparatutto in soggettiva targato Infinity Ward. La prova si disputerà in due weekend separati, ma il primo sarà disponibile esclusivamente sulle console della famiglia PlayStation.

La beta sarà disponibile su PS4 e PS5 dal 16 al 17 settembre in accesso anticipato, dunque soltanto chi è in possesso di un apposito codice o ha prenotato il gioco potrà partecipare alla sessione. Successivamente, la beta sarà aperta a tutti gli interessati dal 18 al 20 settembre, sempre sulle sole console PlayStation.

Il secondo weekend di prova, invece, partirà il 22 e il 23 settembre su tutte le piattaforme. Anche in questo caso l’accesso sarà riservato a chiunque abbia prenotato il gioco o sia in possesso di un codice. Dal 24 al 26 settembre, invece, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà aperta a tutti.

Non è finita qui, però, dal momento che Infinity Ward ha confezionato un trailer che mostra una nuova mappa 6v6 ambientata nel bel mezzo del Marina Bay Grand Prix, nel circuito cittadino di Singapore. Questa mappa inedita sarà presente nella beta multiplayer e sarà quindi giocabile dagli utenti che parteciperanno alle sessioni di prova.









Per finire, Activision ha annunciato che la presentazione del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 avverrà il prossimo 15 settembre, un giorno prima dell’apertura dei server della beta su console PlayStation. Il gioco completo, invece, verrà pubblicato il 28 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.