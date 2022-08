Saturnalia: vediamo il gameplay di questo survival horror tutto italiano

Santa Ragione ha preparato un nuovo trailer di Saturnalia che illustra in dettaglio le meccaniche di gameplay di questo survival horror in salsa roguelite tutto italiano.









In Saturnalia prenderemo il controllo di un gruppo di ragazzi bloccati in un piccolo paesino dell’entroterra sardo, Gravoi, sul finire degli anni Ottanta. Ispirato al folklore e alla cultura della Sardegna, il videogioco ci permetterà di svelare il mistero di un rituale antichissimo che si svolge ogni anno nella notte del solstizio invernale.

I quattro giovani protagonisti si trovano confinati a Gravoi proprio durante questo rito e dovranno collaborare per riuscire a scappare dalla piccola cittadina. Attenzione, però, a non far catturare tutti i membri del gruppo dalle misteriose creature che si aggirano tra i vicoli del paese: se ciò dovesse accadere, la struttura labirintica di Gravoi muterà e bisognerà ricominciare ad ambientarsi daccapo tra le stradine dell’abitato, mantenendo però i progressi sul fronte della narrazione e degli enigmi risolti. Santa Ragione precisa che ognuno dei quattro protagonisti è dotato di abilità e motivazioni specifiche, pertanto sarà compito del giocatore riuscire a sfruttare appieno le loro potenzialità e combinarle per risolvere i misteri di Gravoi.

Saturnalia è ancora sprovvisto di una data di uscita, sappiamo però che il gioco debutterà prossimamente su PC in esclusiva sull’Epic Games Store. Ulteriori piattaforme verranno annunciate in futuro.