Marvel's Midnight Suns è stato rinviato per la seconda volta

Nonostante la campagna marketing abbia ingranato la marcia già da un po’ con gli showcase dei vari personaggi (l’ultimo proprio ieri dedicato a Captain Marvel), Marvel’s Midnight Suns è stato rinviato per una seconda volta.

L’annuncio è stato dato direttamente dagli sviluppatori, che tramite un messaggio pubblicato sui canali social hanno fatto sapere che l’uscita di Marvel’s Midnight Suns è slittata da ottobre a una non meglio precisata data entro la fine dell’anno fiscale in corso, dunque al più tardi nel corso del primo trimestre del 2023. Da notare, inoltre, che Firaxis e 2K Games hanno deciso di scindere la pubblicazione delle varie versioni, che ora non verranno più lanciate sul mercato in contemporanea: ciò significa che le versioni per PC, PS5 e Xbox Series X|S vedranno la luce prima di quelle per PS4, Xbox One e Switch.

Il team di sviluppo utilizzerà questo tempo aggiuntivo per migliorare il prodotto finale e far sì che gli utenti abbiano tra le mani il miglior Marvel’s Midnight Suns possibile.