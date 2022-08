PAC-MAN WORLD Re-PAC: un trailer confronta l'originale con la remaster

Bandai Namco si prepara all’imminente pubblicazione di PAC-MAN WORLD Re-PAC pubblicando un trailer che mette a confronto il videogioco originale pubblicato oltre venti anni fa con la remaster in uscita tra poche settimane, mettendo in evidenza le migliorie grafiche apportate in questa nuova versione.









Non è tutto, però, giacché la compagnia giapponese ha voluto diffondere anche il filmato di apertura del platform 3D. In PAC-MAN WORLD Re-PAC, la celebre pallina gialla dovrà viaggiare attraverso sei mondi misteriosi per salvare i membri della sua famiglia.









PAC-MAN WORLD Re-PAC è in uscita su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 26 agosto 2022.