ARC Raiders è stato rinviato, uscita posticipata al 2023

Speravate di lanciarvi nell’azione di ARC Raiders entro la fine dell’anno? E invece no, cari lettori, perché Embark Studios ha appena annunciato di aver rinviato l’uscita di questo nuovo sparatutto cooperativo free-to-play.

“Abbiamo deciso di posticipare il lancio di ARC Raiders al 2023,” si legge nel breve comunicato diffuso in queste ore. “ARC Raiders è un videogioco ambizioso, per questo impiegheremo il tempo di sviluppo aggiuntivo per espanderne l’esperienza di gioco e permettergli di raggiungere il suo pieno potenziale. Riveleremo ulteriori dettagli non appena inizieremo a testare il videogioco in maniera estensiva con i giocatori.”

Le parole di Embark Studios lasciano dunque presagire un programma di beta testing nel prossimo futuro, ma per il momento non è stato annunciato ancora nulla di ufficiale. Vi ricordiamo che ARC Raiders sarà disponibile su PC (via Steam ed Epic Games Store), nonché su PS5 e Xbox Series X|S.