Red Dead Redemption 2: vendite oltre quota 45 milioni di copie

Non raggiungerà i livelli di GTA 5, con le sue 170 milioni di copie piazzate, ma Red Dead Redemption 2 non è di certo un flop commerciale con le sue vendite pari a oltre 45 milioni di unità, un risultato ottenuto in poco meno di quattro anni (sin dall’uscita nell’ottobre del 2018). Anche in questo caso il dato è stato diffuso ufficialmente da Take-Two Interactive attraverso l’ultimo rendiconto finanziario.

L’open world in salsa western di Rockstar Games ha riscosso un buon successo commerciale, ma a quanto pare non abbastanza affinché il team di sviluppo potesse assicurare un supporto aggiuntivo al comparto multiplayer. Gli sviluppatori hanno difatti annunciato non molto tempo fa che Red Dead Online non riceverà più contenuti aggiuntivi, al contrario di GTA Online che invece è una vera e propria macchina stampa dollari per Rockstar e Take-Two.

Le due compagnie hanno poi fatto sapere che l’intero franchise di Red Dead Redemption ha venduto più di 68 milioni di copie, comprendendo sia il primo e il secondo capitolo, sia la versione standalone di Red Dead Online pubblicata sul finire del 2020.