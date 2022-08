Unawake è un nuovo action RPG con combattimenti in prima persona

RealityArts Studio, una software house turca impegnata in passato in videogiochi per la realtà virtuale, ha annunciato Unawake: si tratta di un nuovo action RPG con combattimenti in mischia in prima persona.









Il gioco ci porterà in un luogo straordinario nascosto nelle viscere della terra: dopo una scoperta archeologica sul terreno su cui sorgeva un’antica città, infatti, viene scoperto un complesso di strutture sotterranee in cui le forze dell’Inferno e del Paradiso si scontrano in un conflitto senza fine. Addestrato al solo scopo di entrare nelle strutture sotterranee scoperte, il protagonista dovrà avventurarsi nell’ignoto e dare un senso alla follia che vi troverà.

In sviluppo con l’Unreal Engine 5, Unawake potrà contare su un sistema di progressione RPG basato sull’esperienza da investire in nuove abilità. Queste possono essere utilizzate per personalizzare il proprio stile di gioco e sconfiggere i nemici con una moltitudine di armi: che siano da corpo a corpo o dalla distanza.

Segnaliamo, infine, che l’uscita di Unawake è prevista nel corso del 2023 su PC tramite Steam.