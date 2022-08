Gotham Knights: rivelato il trailer di gameplay di Red Hood

WB Games è tornata a farci vedere il suo Gotham Knights, con un nuovo trailer di gameplay focalizzato su uno dei protagonisti del titolo: Red Hood. Il buon Jason Todd si era già fatto vedere in compagnia di Nightwing qualche tempo fa, ma stavolta la luce dei riflettori è tutta per lui e le sue due pistole. Già, a differenza dei suoi colleghi Todd non si fa problemi ad utilizzare armi da fuoco, anche se in Gotham Knights a quanto pare utilizzerà proiettili non letali. Certo che visto l’impegno che ci mette nel picchiare forte, forse non sta poi facendo questo gran favore ai ciminali…









Oltre alle sue micidiali tecniche di combattimento imparate quando era allievo di Batman, Red Hood può anche contare su tecniche sovrannaturali. Merito (per modo di dire) di Ra’s al Ghul, che ha riportato in vita Jason Todd dopo che quest’ultimo era stato ucciso da Joker. Un normale venerdì in quel di Gotham City, dunque. Gotham Knights uscirà il 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.