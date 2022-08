Marvel's Midnight Suns: il nuovo video è dedicato a Wolverine

Sebbene sia abbia recentemente rinviato Marvel’s Midnight Suns a data da destinarsi, Firaxis continua a presentarci i personaggi che avremo modo di controllare nel tattico a turni ambientato nel mondo dei fumetti della Casa delle Idee: quest’oggi tocca a Wolverine stare sotto i riflettori.









Come avvenuto in passato, questo primo trailer non è che un assaggio di un secondo video che con buona probabilità verrà pubblicato nei prossimi giorni. Per ora dobbiamo accontentarci di vedere Wolverine in azione senza avere un quadro ben preciso di quel che sta succedendo sullo schermo: chiaro, il buon Logan sta affettando demoni e altri nemici con i suoi artigli di adamantio, ma non sappiamo in che modo e sfruttando quali abilità lo stia facendo.

Per saperne di più bisognerà quindi attendere il lungo video di spiegazioni che arriverà in seguito, sulla scia di quelli confezionati per Captain Marvel o Doctor Strange.