Call of Duty non diventerà un'esclusiva Xbox, assicura Microsoft

Microsoft ha precisato che il franchise di Call of Duty non diventerà un’esclusiva dell’ecosistema Xbox, rimanendo di fatto multipliattaforma. Tale dichiarazione si inserisce nel contesto del procedimento portato avanti dall’antitrust brasiliano in relazione all’acquisizione di Activision Blizzard.

“Nonostante le critiche da parte di Sony sull’esclusività di determinati contenuti, sebbene l’intera strategia di PlayStation sia focalizzata sulle esclusive, la realtà è che la strategia di trattenere i giochi di Activision Blizzard non distribuendoli sulle console rivali non sarebbe rettidizia per Microsoft,” si legge in un documento ufficiale consegnato alle autorità brasiliane (via VGC).

Ricordiamo che Sony teme un possibile monopolio di Microsoft nel campo degli sparatutto in prima persona, questo perché l’acquisizione di Activision darebbe alla Casa di Redmond i diritti sul franchise di Call of Duty. Tuttavia Microsoft spiega che rendere esclusiva la popolare serie di FPS non porterebbe alcun profitto aggiuntivo alla compagnia. Portare Call of Duty sul solo ecosistema Xbox non avrebbe alcun impatto competitivo, spiega Microsoft, ma anzi non coprirebbe gli eventuali costi e le mancate vendite.

Precisiamo che già in passato Phil Spencer, il boss della divisione Xbox, aveva assicurato che Call of Duty sarebbe rimasta una serie multipiattaforma, e che dunque sarebbe continuata ad uscire sulle console PlayStation. Nel frattempo, però, Microsoft ha accusato Sony di pagare gli sviluppatori per non far uscire determinati giochi sul Game Pass.