Il soulslike Moonscars ha una data d'uscita su PC e console

Quello dei soulslike è un genere che negli ultimi anni è diventato decisamente affollatto, ma questo non significa che ogni tanto qualche titolo non riesca ad emergere dalla massa. Particolarmente intrigante, in questo senso, sembra essere Moonscars, titolo di debutto del team Black Mermaid che sarà pubblicato in collaborazione con Humble Games. Il gioco in questione ha di recente rivelato la sua data di uscita, prevista per il 27 settembre. L’annuncio arriva accompagnato da un breve trailer, che ci permette di vedere in azione l’eccellente stile artistico del titolo.









Moonscars ci mette dei panni di Grey Irma, una guerriera di creta intenta a trovare lo Scultore, l’unico che può fornirle risposte sul motivo per cui è stata creata. Il gioco uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e farà parte dell’offerta Xbox Game Pass fin dal lancio.