Total War: Warhammer 3, alla scoperta della campagna Imperi Immortali

In vista dell’imminente lancio della nuova campagna Imperi Immortali di Total War: Warhammer 3, Creative Assembly ha confezionato e diffuso un lungo video di presentazione che ci porta alla scoperta della vasta mappa di questa nuova modalità.









Il filmato mostra una panoramica del Nuovo e del Vecchio Mondo, assieme ai territori dell’Est. In Imperi Immortali troveremo la bellezza di 533 regioni, 287 fazioni, 86 lord giocabili appartenenti a 23 razze, più 4 tratte marittime che permettono di raggiungere con più facilità i punti più remoti della mappa.

Ricordiamo che Imperi Immortali permetterà ai giocatori in possesso di tutti e tre i Total War: Warhammer di giocare con le fazioni di ciascuno di questi titoli in una nuova campagna di dominazione mondiale. Questa nuova modalità verrà pubblicata gratuitamente in beta il prossimo 23 agosto, in concomitanza con l’uscita del DLC Champions of Chaos, il quale introduce quattro lord leggendari inediti e 50 unità aggiuntive per le fazioni caotiche di Total War: Warhammer 3.