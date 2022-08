Thymesia uscirà anche su Switch in versione cloud

Il publisher Team17 ha annunciato che Thymesia è in dirittura di arrivo anche su Switch, tuttavia la versione per la console Nintendo dell’action RPG di OverBoard Studio sarà giocabile solamente tramite cloud streaming.









Thymesia è un videogioco che si inserisce all’interno del filone dei soulslike, ossia fa parte di quei titoli che strizzano l’occhio alle produzioni di FromSoftware, quali Dark Souls o il recente Elden Ring. In Thymesia verremo catapultati nel regno di Hermes: qui una terribile pestilenza ha catapultato il dominio nel caos poiché trovare una cura sembra impossibile.

Vestendo i panni di Corvus, l’ultimo barlume di speranza per il regno di Hermes, dovremo cercare di scoprire la causa di questa piaga e provare a trovare una cura. Thymesia sarà disponibile dal 18 agosto non solo su Switch, ma anche su PC via Steam, PS5 e Xbox Series X|S.