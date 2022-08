Annunciato Soccer Story, un nuovo RPG calcistico per PC e console

Cosa accadrebbe se un bel giorno il calcio venisse bandito dal mondo? È quello che si sono chiesti i ragazzi di PanicBarn, che con il loro Soccer Story ci vogliono trasportare in una realtà alternativa dove il gioco più bello del mondo è stato messo al bando. In questo mondo, un evento conosciuto come “La Calamità™” ha distrutto le fondamenta del calcio come lo conosciamo: sin da quel momento, la Soccer Inc. si è assicurata che nessuno potesse non solo calciare un pallone, ma neppure vederlo con il binocolo.









Soccer Story si presenta come un RPG in cui un ragazzino viene scelto da un pallone magico per diventare il Custode del Calcio e riportare in auge lo sport. Nel corso dell’avventura ci troveremo a risolvere enigmi, sconfiggere nemici e competere in una vasta gamma di sport diversi usando sempre un pallone da calcio.

Il gioco supporterà anche una modalità di gioco multiplayer locale: sarà possibile selezionare un’ampia rosa di squadre e capitani, decidere lo stile di gioco e organizzare tornei.

Soccer Story sarà disponibile entro la fine dell’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia. Il gioco arriverà al lancio sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass.