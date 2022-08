Pathfinder: Wrath of the Righteous in uscita su console a settembre

Prime Matter ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Pathfinder: Wrath of the Righteous, il videogioco di ruolo ad ambientazione fantasy di Owlcat Games già disponibile da un po’ su PC.









Il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale su PS4 e Xbox One (giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S). Inoltre, i possessori di Nintendo Switch potranno giocare a Pathfinder: Wrath of the Righteous tramite un’apposita versione in cloud streaming. La data di uscita di queste versioni è fissata al 29 settembre 2022.