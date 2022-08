Alone in the Dark: THQ Nordic si prepara a svelare i reboot?

Sembra proprio che le speculazioni a proposito del ritorno in grande stile di classici dell’horror non si limitino solo a Silent Hill, ma includano anche Alone in the Dark. Sul sito web del distributore francese Smart Toys è infatti apparsa una pagina dedicata a un nuovo titolo dell’iconica serie, con tutta probabilità un reboot. La pagina è naturalmente già stata rimossa, ma alcuni utenti su Twitter non hanno esitato a raccogliere le immagini.

Ricordiamo che Alone in the Dark risulta fra le numerose IP attualmente in mano a THQ Nordic, effettivamente anche indicata nella box art presente sul sito di Smart Toys. Lo sviluppo, invece, pare che sarà affidato a Pieces Interactive, studio che di recente si è occupato di creare due espansioni di Titan Quest. Chiaramente siamo ancora nel territorio della non ufficialità, ma per scoprire se davvero Alone in the Dark sta per tornare non dovrebbe esserci da aspettare molto: THQ Nordic terrà infatti uno showcase alle ore 21 di stasera.