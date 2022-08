Fortnite si prepara a un crossover con Dragon Ball

Che a Fortnite piaccia fare crossover con gli universi narrativi più svariati non è certo una novità; nel tempo, sul battle royale di Epic Games abbiamo visto fare la loro apparizione Aloy di Horizon, il Terminator e Sarah Connor, Jinx di League of Legends e naturalmente i supereroi Marvel. Ora, però, pare che sull’isola stia per arrivare anche uno dei manga più famosi di sempre, è cioè Dragon Ball.

L’account ufficiale Twitter di Fortnite ha infatti condiviso un teaser in cui possiamo riconoscere l’inconfondibile sagoma dei Dio Drago Shenron. Altamente probabile che gli eroi di Akira Toriyama arrivino accompagnati da un evento speciale in-game, magari che ci chieda proprio di recuperare le sette sfere necessarie per evocare il potente spirito. Non dovrebbe volerci molto prima di scoprire altri dettagli, comunque: il lancio del crossover con Dragon Ball è previsto per il 16 agosto.