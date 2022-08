Sunsoft si prepara a tornare con nuovi annunci

Conoscete il nome di Sunsoft? Se la risposta è si, con tutta probabilità sareste una buona compagnia per Danilo Dellafrana, Paolo Besser ed Emanuele Feronato quando si mettono a rinvangare nostalgicamente le glorie videoludiche del passato, dato che lo sviluppatore in questione è in circolo addirittura dal 1978. Creatore di titoli come l’addattamento per NES di Batman, Blaster Master (che ha ricevuto un nuovo capitolo pochi anni fa), Fester’s Quest e Aero the Acro-Bat, lo studio ha conosciuto un netto periodo di declino a partire dagli anni ’90 ma, stando a quanto riportato da Destructoid, avrebbe in serbo nuovi annunci.

“Anche se siamo stati in silenzio per qualche tempo, molte cose sono successe dietro le quinte,” scrive il general manager di Sunsoft, Yuichi Ochi. “Siamo emozionati di poter finalmente condividere la nostra visione per la rinascita di Sunsoft con fan nuovi e vecchi”. Pochi mesi fa, lo studio aveva chiesto ai suoi fan quali titoli da loro pubblicati avrebbero voluto veder tornare sotto forma di remaster o di remake, ed è probabile che siano proprio questi alcuni degli annunci che ha in programma. Se vi state chiedendo quando verrano svelati questi annunci, la risposta è il prossimo 18 agosto alle ore 21:00 sul canale YouTube di Sunsoft.