Alone in the Dark: confermato il reboot, uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X

Sembra proprio che il leak di ieri si sia rivelato veritiero: durante il suo Showcase, THQ Nordic ha infatti rivelato un reboot di Alone in the Dark che come anticipato sarà sviluppato da Pieces Interactive. Il gioco ci porterà negli Stati Uniti meridionali e nel bel mezzo dei Roaring Twenties, permettendoci di scegliere fra due protagonisti: Edward Carnby o Emily Hartwood. I due dovranno esplorare la Residenza Derceto, ospizio mentale che oltre ai suoi strani pazienti accoglie anche reami da incubo e mostri terrificanti.









Quanto scritto sopra risulterà sicuramente familiare agli appassionati di lunga data della serie. Questo reboot va infatti a riprendere gli elementi narrativi del primo Alone in the Dark, uscito ormai trent’anni fa. La stesura della trama, che presumibilmente includerà qualche elemento di novità, è stata affidata a Mikael Hedberg, scrittore di SOMA e di Amnesia. Alone in the Dark uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non è ancora dato sapere quando.