Outcast 2: A New Beginning, pubblicato un nuovo trailer

Fra i tanti titoli che ieri sera si sono avvicendati durante il THQ Nordic Showcase, non poteva certo mancare di fare la sua apparizione anche Outcast 2: A New Beginning. Il titolo, che ricordiamo essere il seguito dell’originale uscito nel 1999 (ma che potete recuperare agevolmente grazie al remake di qualche anno fa), è tornato a farsi vedere con un trailer in cui il buon Maar ci racconta la leggenda dell’Ulukai, che altri non è se non Cutter Slade, protagonista del gioco.









Il video include anche qualche sequenza di gioco, in cui possiamo vedere Slade volteggiare fra i cieli di Adelpha, esplorare rovine ricolme di antichi segreti e darsi da fare per mettere fuori uso un po’ di droidi non ben intenzionati nei suoi confronti. Il fatto che questo video sia indicato come Parte 1 suggerisce che prossimamente THQ Nordic pubblicherà altri video dedicati a questo gioco. Outcast 2: A New Beginning uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.