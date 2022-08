Deliver Us Mars è stato rinviato all'inizio del 2023

Quest’anno i mesi estivi, e soprattutto agosto, si stanno rivelando forieri di rinvii per molti videogiochi che in teoria avrebbero dovuto vedere la luce entro la fine di quest’anno, ma che in pratica stanno vedendo le loro date di uscita slittare ai primi mesi del 2023. L’ultimo videogioco a subire questa sorte è Deliver Us Mars, anch’esso rinviato all’inizio del prossimo anno.

L’avventura fantascientifica di KoekeN Interactive e Frontier Foundry ha dunque una nuova data di uscita: Deliver Us Mars sarà disponibile a partire dal prossimo 2 febbraio 2023. Com’è ormai consuetudine, gli sviluppatori hanno annunciato il rinvio su Twitter: nel breve messaggio leggiamo che i mesi di lavoro aggiuntivi serviranno a migliorare la qualità complessiva del prodotto. Nel frattempo, il team ci dà appuntamento all’imminente Gamescom, dove verrà mostrato un nuovo trailer di Deliver Us Mars e verranno svelati ulteriori dettagli sul gioco.

Vi ricordiamo, infine, che l’uscita del videogioco in questione è prevista su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.