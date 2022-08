God of War Ragnarok, un nuovo video riassume gli eventi precedenti

Sony ha pubblicato un nuovo video di God of War Ragnarok che ha l’obiettivo di riassumere gli eventi narrati nel precedente videogioco della serie. Una sorta di recap del God of War pubblicato nel 2018 su PS4 (e successivamente su PC) narrato dall’attrice Felicia Day e presentato sotto forma di libro illustrato. Potrebbe sembrare inutile precisare che nel filmato sono presenti spoiler, ma lo facciamo ugualmente.









God of War Ragnarok, lo ricordiamo, sarà disponibile sia su PS4 che su PS5 dal 9 novembre prossimo. Uscirà anch’esso su PC? Per il momento non lo sappiamo: Sony non ha ancora annunciato nulla a riguardo.