Marvel's Midnight Suns: ecco il gameplay di Wolverine

Puntuale come sempre, dopo il breve teaser introduttivo della settimana scorsa, ecco che Firaxis ha pubblicato il video di gameplay integrale di Wolverine, uno dei personaggi giocabili di Marvel’s Midnight Suns.









Grazie al filmato diffuso in queste ore possiamo farci un’idea molto più completa della abilità di Logan, che come prevedibile è in grado di causare danni ingenti ai nemici che gli sbarreranno la strada. Una delle sue abilità gli permette di concatenare attacchi ai danni degli avversari nei dintorni, oppure di scatenare una potente combo contro un singolo bersaglio.

Wolverine però non è celebre soltanto per i suoi artigli di adamantio, ma anche per il suo fattore rigenerativo estremamente sviluppato. Ciò si ripercuote nella capacità di resuscitare autonomamente una volta per combattimento, nonché nella possibilità di sfruttare varie capacità utili a curarsi e rimuovere le alterazioni di stato negative. Infine, Logan può provocare i nemici circostanti e costringere ad attaccarlo nel turno successivo, guadagnando la possibilità di sferrare un contrattacco contro gli assalitori.

Prima di concludere vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns è stato rinviato a data da destinarsi, inoltre le versioni per PC, PS5 e Xbox Series X|S usciranno prima di quelle per PS4, Xbox One e Switch.