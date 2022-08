Fortnite: è disponibile il crossover con Dragon Ball

Da oggi ci saranno degli eroi iconici con cui potrete combattere le vostre battaglie: Goku, Vegeta, Bulma e Beerus vi aspettano su Fortnite.









Come annunciato la scorsa settimana, da oggi è disponibile il crossover di Fortnite con Dragon Ball. Troverete una nuova scheda Power Unleashed caratterizzata da nuove missioni, per la precisione sette, e ricompense esclusive a tempo limitato che misureranno l’aumento del vostro livello di potenza. Ogni volta che avrete portato a termine una missione guadagnerete una Dragon Ball, e quando le avrete completate tutte otterrete l’ambito aliante Shenron. Playlist competitive escluse, alle Battaglie Reali sono stati aggiunti nuovi oggetti (i quali cadranno sistematicamente durante le partite) a tema Dragon Ball, tra i quali spiccano il potentissimo raggio di energia Kamehameha e la Kintoun con la quale spiccherete il volo.

Dal 19 agosto potrete esplorare luoghi tra i più famosi dell’anime sull’isola di Dragon Ball Adventure, mentre dal 16 agosto al 17 settembre si svolgerà in modalità Scopri il Dragon Ball Super Episode Festival, con la possibilità di vedere alcuni episodi dell’evento all’interno del gioco.

Pronti a combattere con gli eroi della vostra infanzia?