Guild Wars 2 è in arrivo su Steam

Dal 23 agosto, Guild Wars 2 sarà finalmente disponibile su Steam e per l’occasione è disponibile un nuovo trailer.









È la prima volta che il MMORPG gratuito dalle tinte fantasy, di cui sicuramente avrete già sentito parlare, è disponibile su una piattaforma di terze parti. La sua storia decennale è ricca di espansioni, e per la felicità degli appassionati della serie dovete sapere che è possibile acquistare il nuovo pacchetto di contenuti, la Collezione completa di Guild Wars 2, che include il gioco con tutte e tre le espansioni – Heart of Thorns, Path of Fire, End of Dragons – e le cinque le stagioni del Living World a episodi.

Ma le celebrazioni non finiscono qui: per l’occasione Guild Wars 2 inizierà a supportare ufficialmente Twitch Drops attraverso il suo primo evento che si terrà dal 23 al 28 agosto, i giocatori che vi parteciperanno potranno guadagnare ricompense per i personaggi nel gioco come cosmetici ed esperienza!