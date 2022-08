Marvel's Midnight Suns: l'ultimo teaser ci presenta Scarlet Witch

Prosegue la campagna di presentazione dei personaggi di Marvel’s Midnight Suns portata avanti da Firaxis e 2K Games: quest’oggi sotto i riflettori troviamo Wanda Maximoff, meglio conosciuta come Scarlet Witch.









Trattandosi di un breve teaser non abbiamo ancora modo di sapere quali siano le sue abilità nel tattico a turni degli autori di XCOM e Civilization. Per saperne di più bisognerà attendere come sempre la panoramica di gameplay a lei dedicata, proprio come avvenuto ieri nel caso di Wolverine. Quali che siano le sue abilità, però, Scarlet Witch è dotata di poteri arcani da non prendere sottogamba: possiamo infatti vedere che Wanda è in grado di disfarsi di interi gruppi di nemici in un battibaleno.

In ogni caso, vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns è stato recentemente rinviato ma ancora non conosciamo la nuova data di uscita. Tuttavia sappiamo che le versioni per PC, PS5 e Xbox Series X|S usciranno prima di quelle per PS4, Xbox One e Switch.