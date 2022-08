Life is Strange: Arcadia Bay Collection in uscita su Switch a settembre

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Life is Strange: Arcadia Bay Collection che ne annuncia la data di uscita nel formato per Nintendo Switch.









Questa raccolta include le versioni rimasterizzate della prima stagione di Life is Strange sviluppata da Don’t Nod e del prequel Before the Storm, quest’ultimo realizzato da Deck Nine Games. Da notare che Life is Strange: Arcadia Bay Collection per Switch sarà disponibile dal 27 settembre sia in formato digitale che fisico, tuttavia la cartuccia di quest’ultima versione comprenderà solamente Life is Strange Remastered, laddove verrà comunque fornito un codice download per Before the Storm Remastered.