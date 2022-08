JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, una panoramica del gameplay

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dell’imminente JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R che offre una panoramica sul gameplay di questo picchiaduro dedicato al celebre manga.









Il video è narrato da Rohan Kishibe e Koichi Hirose, due dei personaggi principali di JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable, i quali accompagnano i giocatori alla scoperta delle meccaniche di gioco e delle varie modalità. Grazie a questo video scopriamo che i personaggi che usano Hamon e Mode mostrati nei primi due capitoli di JoJo’s Bizarre Adventure affronteranno altri personaggi che usano le Stand, la popolare abilità introdotta in Stardust Crusaders, e persino i combattenti Mounted, come Diego Brando da Steel Ball Run.

Le abilità non saranno l’unico modo per vincere gli scontri. Si potranno anche scegliere dei personaggi di supporto o usare la Stylish Guard per evitare con stile gli attacchi. La Easy Beat permetterà a più persone di creare combo devastanti, mentre i frightening stage gimmicks accadranno durante alcune battaglie come puro omaggio ad alcuni dei momenti più iconici del franchise.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R includerà diverse modalità di gioco. In All-Star Battle gli scontri con l’intero universo di JoJo’s Bizarre Adventure daranno diverse ricompense ai giocatori, come nuovi costumi e BGM. La Modalità Versus farà scontrare i giocatori in incontri 1v1 o 3v3. La modalità Arcade contiene delle Sfide in cui i giocatori dovranno fronteggiare 8 scontri, mentre la Sfida Infinita metterà alla prova i più forti con un infinito numero di nemici che arriveranno uno dopo l’altro. Infine i giocatori potranno affinare le loro strategie e mosse con la modalità Allenamento, prima di entrare in quella Online e scontrarsi con altri giocatori.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R uscirà il 2 settembre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile dall’1 settembre per PC.