Paradox Arc è la nuova etichetta di publishing di Paradox Interactive

Paradox Interactive ha annunciato l’apertura di una nuova divisione denominata Paradox Arc che fungerà da etichetta di publishing. Questo nuovo ramo della compagnia svedese si dedicherà al supporto di piccoli studi indipendenti e alla pubblicazione di “videogiochi profondi, infiniti e rigiocabili“, come si legge nel breve comunicato diffuso via social.

Il primo titolo prodotto dall’etichetta ricade esattamente in questa categoria: si tratta di Across the Obelisk, un deckbuilding roguelite sviluppato da Dreamsite Games e già disponibile su PC via Steam. L’etichetta sta inoltre lavorando con altri sviluppatori indipendenti, difatti sul sito ufficiale di Paradox Arc sono presenti altri due progetti, sebbene al momento risultino oscurati. È dunque molto probabile che questi videogiochi vengano annunciati a breve.

Paradox Arc è guidata da Sebastian Forsström, precedentemente uno degli executive producer di Paradox Interactive.