Old School RuneScape: Tombs of Amascut presto disponibile

Dopo il grande aggiornamento Wilderness per RuneScape, dal 24 agosto potrete scavare in nuove profondità alla ricerca del bottino in Tombs of Amascut.









In questo raid, che rappresenta il seguito della storia stabilita nella missione Beneath Cursed Sands, vi avventurerete nelle profondità del deserto per fermare il malefico Amascut. Saranno quattro le sezioni principali ricche di enigmi e sfide di combattimento che dovrete completare nell’ordine che preferite, al termine delle quali ricevete ricche ricompense: l’Ombra di Tumeken (l’armatura Masori in tre pezzi), lo scudo della Guardia di Elidinis, l’anello del Lightbearer e l’arma a una mano Zanna di Osmumten.

Nessuna preoccupazione per coloro che non sono al picco della progressione nel gioco, dato che Tombs of Amascut ti consentirà di regolare la difficoltà di diversi elementi del raid.