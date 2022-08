Death Stranding potrebbe arrivare su Xbox Game Pass per PC

“A volte ci piace solo una bella foto di paesaggi #NewProfilePic”, recita il tweet proveniente dal profilo di PC Game Pass, commento successivo ad una modifica dell’immagine del profilo Twitter che ha fatto credere ai fan l’arrivo di Death Stranding.

sometimes we just like a good landscape picture #NewProfilePic — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 16, 2022

L’immagine che si trova dietro al logo del PC Game Pass rappresenta infatti un paesaggio simile alle colline islandesi di Death Stranding, alcuni fan hanno riconosciuto proprio la collina in questione come parte dell’ambientazione del gioco. Altre voci affermano invece che il paesaggio appartenga a Hellblade Senua’s Sacrifice, già presente su PC Game Pass e il cui sequel è in arrivo. Per molti forse è proprio l’ironia del tweet a confermare la validità della speculazione.