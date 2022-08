Helldivers 2: Arrowhead stuzzica i fan, annuncio imminente?

Pubblicato nel lontano 2015 su PC e console PlayStation, Helldivers divenne immediatamente un gioco di culto grazie al suo umorismo sfacciato e sopra le righe, nonché ovviamente per via di un gameplay ben fatto e coinvolgente. Non stupisce che in tutti questi anni Arrowhead Game Studios abbia ricevuto numerose richieste da parte dei fan, i quali desiderano da tempo un sequel di questo particolare twin-stick shooter cooperativo.

Ora lo studio svedese sembra aver dato ascolto ai suoi fan, tanto che con un video diffuso sui social è stato lasciato intendere che Helldivers 2 sia effettivamente in sviluppo. Stuzzicare i fan in questo modo a pochi giorni dall’inizio della Gamescom sembra proprio un ottimo modo per spianare la strada a un annuncio: che sia davvero arrivato il momento di arruolarsi di nuovo per il futuro della Super Terra? Lo scopriremo, forse, tra pochi giorni.