Dead Island 2: spuntata una possibile data di uscita

Dopo numerosi rinvii ed essere passato tra le mani di ben tre studi di sviluppo, l’ultimo dei quali Dambuster Studios, pare che Dead Island 2 sia ormai vicino al traguardo tanto che in queste ore è persino spuntata una possibile data di uscita.

La data è riportata nella pagina del prodotto appena pubblicata su Amazon. Qui non solo leggiamo che Dead Island 2 potrebbe vedere la luce del sole il 3 febbraio 2023, ma abbiamo anche modo di visionare alcuni primi screenshot e di consultare la sinossi del gioco: “Un virus mortare si sta diffondendo a Los Angeles, California, trasformando i suoi abitanti in zombie famelici. La città è in quarantena e i militari si sono ritirati. Morso, infetto, ma più che immune, presto impari a padroneggiare lo zombie che è in te. Solo tu e un manipolo di altre persone resistenti all’agente patogeno avete il futuro di Los Angeles (e dell’umanità) nelle vostre mani. Mentre scopri la verità sull’epidemia, scoprirai chi – o cosa – sei. Sopravvivi, evolviti, salva il mondo. Un altro giorno qualunque in Los Angeles!”

A questo punto è molto probabile che assisteremo a un nuovo reveal del gioco a stretto giro, magari già nel corso della Gamescom che aprirà i battenti la settimana prossima.