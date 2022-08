Gotham Knights è ufficialmente in fase gold, uscirà a ottobre

Fa sempre piacere leggere che un videogioco, in questo caso Gotham Knights, è entrato in fase gold, soprattutto in queste settimane in cui le notizie di rinvii si avvicendano a ritmo sostenuto. Significa che perlomeno qualche gioco uscirà nella data prestabilita.

Gli sviluppatori di WB Games Montreal hanno fatto proprio questo: non solo hanno annunciato che i lavori su Gotham Knights sono stati completati, ma ci hanno dato appuntamento al 25 ottobre di quest’anno, quando il videogioco approderà sugli scaffali dei negozi nei formati per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Bene così.