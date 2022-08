Starfield: Bethesda cambia i piani per Gamescom

Il nuovo trailer di gameplay di Starfield non sarà a Gamescom 2022, Bethesda ha smentito le precedenti affermazioni pubblicate sul proprio blog. Il post pubblicato in passato dal creatore di Fallout ed Elder Scrolls era infatti un invito diretto ai partecipanti all’evento a scoprire le novità del gioco: “venite a vedere il gameplay di Redfall e Starfield e a mettere le mani su Fallout 76 mentre ci siete”, affermava. Ora il post è stato modificato come segue: “Vieni a vedere un replay delle presentazioni di gioco di Xbox & Bethesda Games Showcase per Redfall e Starfield, e metti le mani su Fallout 76 mentre sei lì”.

Verrà mostrato quindi lo stesso gameplay di 15 minuti che era già stato visto all’inizio di quest’anno; novità che ha causato un certo malcontento tra i fan, che si aspettavano alcuni dettagli extra tanto desiderati di Starfield, insieme a nuove informazioni sull’FPS sui vampiri Redfall. Alla Gamescom il gioco sarà rappresentato dal robot VASCO, realizzato a grandezza naturale e con il quale i fan potranno farsi un selfie.