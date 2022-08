Gli sviluppatori di Crash Bandicoot hanno un nuovo gioco in cantiere

Dallo sviluppo di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Toys for Bob – studio di Activision Blizzard – si era dedicato alla produzione di Call of Duty, concentrandosi in particolare su Warzone. Non troppe settimane fa erano però emerse indiscrezioni che davano per probabile che lo studio fosse al lavoro su un nuovo Crash Bandicoot. E a quanto pare, forse non manca molto per venire a scoprire se queste voci sono vere.

Di recente, Toys for Bob ha infatti lanciato una sfida ai suoi follower su Twitter: indovinare tutti i titoli presenti sul wall of games dello studio. Gli utenti sono riusciti a indovinarli tutti tranne il diciottesimo, per un semplice motivo: Toys for Bob ha infatti sviluppato solo diciassette giochi. “Per fortuna sul muro c’è altro spazio”, hanno scritto gli sviluppatori, a suggerire novità in arrivo. Staremo in attento ascolto.