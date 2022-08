Cult of the Lamb ha già venduto oltre un milione di copie

Uscito da appena una settimana su PC e console, Cult of the Lamb ha già un nutrito seguito di fedeli, pardon, giocatori: Devolver Digital ha difatti annunciato che le vendite del videogioco targato Massive Monster hanno superato la ragguardevole cifra di un milione di copie.









Questo risultato certifica il successo di un’opera acclamata sia dal pubblico che dalla critica, come peraltro ribadito dallo stesso publisher nel nuovo trailer che raccoglie le impressioni della stampa specializzata. Anche qui da noi Cult of the Lamb è stato apprezzatissimo, con il nostro Francesco Alteri che lo ha accolto con grande favore in sede di recensione.

Ricordiamo, infine, che Cult of the Lamb è disponbile per PC, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.