Slime Rancher 2 in uscita in Accesso Anticipato a settembre

Il team indipendente Monomi Park ha annunciato la data di uscita di Slime Rancher 2, pronto ad approdare in Accesso Anticipato sia su PC che su console Xbox Series X|S attraverso il programma Game Preview. Il sequel dell’apprezzatissimo sandbox ci porterà su Rainbow Island, dove proseguiremo l’avventura di Beatrix LeBeau in una terra ricca di antichi misteri e piena di nuovi slime ondeggiati da affrontare.

Gli sviluppatori fanno sapere che Slime Rancer 2 rimarrà in Accesso Anticipato per un periodo di almeno diciotto mesi. Durante questo anno e mezzo verranno pubblicati aggiornamenti a intervalli regolari e verranno raccolti i feedback dei giocatori, così da plasmare il prodotto finale assieme alla community, proprio come avvenuto nel caso del diretto predecessore. La versione iniziale in uscita il 22 settembre includerà un vasto open world da esplorare e un’introduzione alla storia principale, nonché molti slime da catturare e allevare.

Su PC, Slime Rancher 2 sarà disponibile sia su Steam che sull’Epic Games Store.