Marvel's Avengers: Bucky Barnes sarà il prossimo personaggio giocabile

Crystal Dynamics ha annunciato che Bucky Barnes, noto anche con lo pseudonimo di Soldato d’Inverno (o Winter Soldier), sarà la prossima aggiunta al roster di Marvel’s Avengers.

In un’intervista concessa ai taccuini di Forbes, il lead designer Brian Waggoner ha fatto sapere che il nuovo eroe verrà aggiunto con l’aggiornamento 2.7. Tuttavia, prima di questo update ce ne sarà un altro a settembre, il 2.6, che introdurrà un nuovo pezzo di storia tramite un cosiddetto Villain Sector: qui l’AIM proverà a recuperare M.O.D.O.K. dalla baia di San Francisco per farlo tornare operativo e farlo scontrare nuovamente contro gli Avengers. L’aggiornamento 2.7 proseguirà questa linea narrativa aggiungendo non soltanto il Soldato d’Inverno come personaggio giocabile, ma anche nuovi contenuti endgame e un aumento del cap di potere.

Per il momento non sappiamo quando verranno pubblicate queste due patch gratuite, ma Crystal Dynamics promette novità a breve.