Ghostbusters: Spirits Unleashed ha una data di uscita ufficiale

Pronti a vestire i panni di un acchiappafantasmi? O magari vi piacerebbe creare scompiglio giocando dalla parte di un ectoplasma? Ebbene, qualunque sia la vostra scelta, non dovrete attendere a lungo ora che IllFonic ha annunciato la data di uscita di Ghostbusters: Spirits Unleashed.









In questo videogioco multiplayer asimmetrico 4 contro 1 una squadra di acchiappafantasmi deve dare la caccia a un ectoplasma utilizzando tutti i celebri attrezzi del mestiere: i Ghostbusters potranno usare il P.K.E. Meter per rilasciare un un segnale a corto raggio che disabilita la capacità di movimento del Fantasma, usare gli Zaini Protonici per catturare il Fantasma, e poi rinchiuderlo nella trappola prima che possa fuggire.

Allo stesso tempo il Fantasma gioca da solo, vagando tra la mappa e facendo spaventare i cittadini. Sarà possibile impossessarsi degli oggetti presenti nello scenario per incrementare la percentuale di Infestazione Globale, così da recuperare potere fantasma o per scatenare una isteria di massa. E se i Ghostbusters dovessero avvicinarsi troppo c’è sempre la possibilità di usare lo slime per stordirli temporaneamente.

Ghostbusters: Spirits Unleashed sarà disponibile dal 18 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.