Company of Heroes 3: l'ultimo video è dedicato al sonoro

Curiosi di sapere come nasce il sonoro di un videogioco del calibro di Company of Heroes 3? Relic Entertainment e SEGA hanno appena confezionato un nuovo video dedicato proprio alla filosofia alla base del sound design di questo RTS in uscita prossimamente su PC.









“La nostra filosofia di sound design, sin dall’inizio, è stata quella di provare a supportare il gameplay e aumentare la consapevolezza dei giocatori, pur conservando quel mix audio coinvolgente, epico e cinematografico che ci si aspetta da un videogioco sulla Seconda Guerra Mondiale,” ha dichiarato il senior audio designer Sam Griffin.

Per aumentare il coinvolgimento dei giocatori, gli sviluppatori si sono avvalsi della collaborazione di oltre settanta doppiatori per dare una voce a ogni singola unità presente nel gioco. Relic fa sapere di aver investito molte risorse per assicurarsi che ogni personaggio fosse in grado di raccontare una storia autentica e avvincente, con particolare attenzione alla rappresentazione della popolazione ebraica berbera del Nord Africa.

“Seguendo la nostra nuova filosofia riguardante gli effetti sonori, più o meno ogni oggetto audio è stato migliorato e modificato, dalle armi ai veicoli, passando per la distruzione di massa, fino ai singoli impatti, ai proiettili che rimbalzano e ai passi dei soldati,” ha proseguito Sam Griffin.

Volete saperne di più? Se non l’avete già fatto, potete sempre leggere la nostra ultima anteprima e l’intervista agli sviluppatori, entrambe curate da Marco Bortoluzzi. Nel mentre vi ricordiamo che Company of Heroes 3 sarà disponibile su PC via Steam dal 17 novembre 2022.