Death Stranding: ufficiale il lancio su PC Game Pass

Con l’ufficialità del lancio del gioco su PC Game Pass previsto per il 23 agosto, ecco che una nuova fetta di giocatori si unirà a tutte le attività della community di Death Stranding. Il gioco sviluppato da Kojima Productions in collaborazione con Guerrilla Games è fortemente legato al tema della “connessione”, che unisce i giocatori durante l’esperienza del videogioco, i quali si trovano a supportarsi e collaborare per superare ostacoli e facilitare gli spostamenti attraverso le ampie colline che ne caratterizzano il paesaggio.

Modalità ultrawide, modalità foto, frame rate elevato, contenuti crossover e non solo: la PC Game Pass Edition conterrà nuovi oggetti quali gli occhiali da sole Chiral Gold / Omnireflector “Ludens Mask”, lo scheletro del potere d’oro e d’argento, lo scheletro per tutti i terreni in oro e argento e la placca d’armatura d’oro e d’argento, i quali verranno sbloccati con l’avanzare della storia.

“A volte ci piace solo una bella foto di paesaggi #NewProfilePic”, aveva precedentemente twittato il profilo ufficiale di PC Game Pass a seguito della modifica dell’immagine profilo, complimenti a coloro che avevano identificato una specifica collina di Death Stranding nel paesaggio che fa da sfondo a logo. Eccome se ci avevate visto giusto.